Thomas pakt geel met ritzege in La Rosière

Geraint Thomas heeft de elfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een korte, maar zware Alpenrit waarin vier cols moesten worden bedwongen. Thomas passeerde in de slotfase eerst de ontsnapte Tom Dumoulin en daarna ook de eenzame koploper Mikel Nieve. De Brit van Team Sky nam de gele trui over van de Belg Greg Van Avermaet. Dumoulin finishte op 20 seconden als tweede, net voor Chris Froome.

Dumoulin, derde achter Froome in het algemeen klassement, werd daarmee karig beloond voor een aanvallende manier van rijden. Wel nam de kopman van Sunweb, samen met de twee Britten, afstand van de andere klassementsrenners. De Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Nairo Quintana gaven bijna een minuut toe op Thomas, Steven Kruijswijk finishte op 1.07.

In de klim naar Montée de Bisanne vonden acht renners elkaar, onder hen de Fransen Julian Alaphilippe en Warren Barguil die beiden de bergtrui ambiëren. Nadat de top was gepasseerd, als eerste door Alaphilippe, ging het richting Col du Pré en de daaropvolgende klim naar Cormet de Roselend met een voorsprong van een dertigtal renners van een kleine zes minuten op de groep favorieten aangevoerd door Team Sky. Op de tweede col van de dag zette Movistar zich op kop van die groep. Niet veel later ging Alejandro Valverde in de aanval. De Spanjaard werd bovendien opgewacht door zijn landgenoot Marc Soler die zich had laten terugzakken uit de kopgroep. Het tweetal had snel een minuut voorsprong op de groep met Froome en Dumoulin.

Valverde liep niet verder weg omdat Nibali met ploeggenoot Franco Pellizotti het tempo opvoerde. Maar in de afdaling was het niet Nibali maar Dumoulin die de aanval koos. Aan de voet van de slotklim sloot hij aan bij Valverde, die echter niet mee wilde helpen de voorsprong op de groep Froome te vergroten. 9 kilometer onder de top ging de Limburger dan maar alleen verder. Voorop deed Nieve hetzelfde. Dumoulin knokte in feite tegen vier man van Sky en hield lang stand, tot Thomas aanviel en niet veel later aansloot. De Brit had over en slaagde er in Nieve kort voor de streep te achterhalen.