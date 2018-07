Tourpeloton op weg naar skiresort La Rosière

Het Tourpeloton, met nog 165 renners aan boord, is iets na 14.00 uur vanuit Albertville vertrokken voor een korte maar loodzware bergrit. Vier Alpencols staan op het programma. Op de laatste, de klim naar skiresort La Rosière Espace San Bernardo, is de finishstreep getrokken. Het is de eerste keer deze ronde dat de aankomst op een berg ligt. De eerste renners worden er verwacht rond kwart over vijf.

De Belg Greg Van Avermaet draagt de gele trui. Nu echt voor het laatst, denkt de renner van BMC ook zelf. Dinsdag was Van Avermaet nog mee met de besten in de eerste bergetappe van deze Tour. ,,Maar dat gaat me zeker opbreken”, zei hij na die rit, gewonnen door de Fransman Julian Alaphilippe. Die laatste draagt woensdag voor het eerst de bergtrui. De Slowaak Peter Sagan is een vertrouwd gezicht in het groen. De witte trui voor de beste jongere is in handen van de Fransman Pierre Latour.