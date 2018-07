Basketballer Leonard van Spurs naar Toronto

Basketbalvedette Kawhi Leonard heeft een einde gemaakt aan de speculaties over zijn toekomst. De tweevoudig All Star verruilt San Antonio Spurs, de club waarvoor hij zeven jaar uitkwam, voor Toronto Raptors. Ook zijn teamgenoot Danny Green verhuist naar het Canadese topteam. DeMar De Rozen en de Oostenrijker Jakob Pöltl volgen de omgekeerde weg en zetten hun loopbaan voort bij de Spurs in Texas.

De 27-jarige Leonard, die door een blessure het afgelopen seizoen maar negen duels in actie kwam, werd in 2014 kampioen met de Spurs. Tot zijn blessure kwam de tweevoudig beste verdediger van de NBA tot een gemiddelde van 25,5 punten, 5,8 rebounds en 3,5 assist per wedstrijd. ,,We wensen hem het allerbeste. Ik denk dat hij ook daar zeker tot zijn recht komt”, zei Spurs-coach Gregg Popovich. ,,Ik denk dat deze ruil voor beide teams goed uitpakt.”