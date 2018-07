Bekele loopt marathon van Amsterdam

Kenenisa Bekele loopt op zondag 21 oktober de marathon van Amsterdam. De 36-jarige Ethiopiër heeft een toptijd van 2.03.03 achter zijn naam. Hij liep zijn record twee jaar geleden in Berlijn.

Bekele gaat in Amsterdam de strijd aan met Lawrence Cherono, de Keniaanse winnaar van vorig jaar in Amsterdam. Hij finishte toen in een parcoursrecord van 2.05.09.

De organisatie van de marathon van Amsterdam is blij met het jawoord van Bekele. ,,Hij is een absolute wereldtopper”, weet directeur Cees Pronk. ,,Als organisatie zijn we ongelooflijk trots dat we Bekele aan de start hebben staan. Hij heeft bewust gekozen voor Amsterdam. Bekele kent de kwaliteit van de organisatie, hij weet en voelt dat de atleet altijd centraal staat.”