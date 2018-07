Dressuurruiters vierde na eerste dag

Na de eerste dag van de landenwedstrijd dressuur op het CHIO van Aken neemt de Nederlandse equipe de vierde plaats in. De score van de formatie van bondscoach Rien van der Schaft in de Grand Prix was 221.087. De Verenigde Staten leiden, (231.988), voor het ietwat tegenvallende Duitsland (229.798).

Bij Oranje leverde Emmelie Scholtens met Apache (74.627) het beste resultaat. In de totaalstand was dat de achtste prestatie. Daarna kwamen Madeleine Witte-Vrees met Cennin (73.618) en Hans Peter Minderhoud met Zanardi (72.842). De beste score kwam op naam van de Amerikaanse Laura Graves met Verdades, 80.606.