Groenewegen geblesseerd uit de Tour

Dylan Groenewegen is geblesseerd afgestapt in de Ronde van Frankrijk. De sprinter van LottoNL-Jumbo had tijdens de twaalfde etappe naar Alpe d’Huez te veel last van zijn gekwetste rug en knie.

Groenewegen kwam zondag hard ten val tijdens de kasseienrit. Hij knokte zich de afgelopen dagen met veel pijn richting de finish en kwam tot twee keer toe vlak voor het verstrijken van de tijdslimiet binnen. Groenewegen won deze Tour twee etappes. Vorig jaar was hij de beste sprinter in de laatste rit naar Parijs.