Hamilton nog twee jaar bij Mercedes

Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes verlengd. De wereldkampioen in de Formule 1 heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die in 2020 afloopt.

De 33-jarige Brit was in het bezit van een aflopend contract. Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes en veroverde drie van zijn vier wereldtitels bij die ploeg. Hamilton won al 44 races voor Mercedes in de Formule 1. Hamilton staat op dit moment tweede in de tussenstand van het wereldkampioenschap, achter de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Hij komt zondag in actie in de GP van Duitsland.

Mercedes en Hamilton doen geen mededelingen over het salaris van de wereldkampioen. Volgens verschillende media gaat hij minimaal 46 miljoen euro per jaar verdienen. Hamilton deed het nieuws over zijn nieuwe contract luchtig af. ,,Het was een formaliteit”, zei hij. ,,Ik ben in de winter al met teamchef Toto Wolff gaan zitten. Maar het is goed dat alles op papier staat. Nu kunnen we weer verdergaan. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu bij Mercedes. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier op de juiste plaats zit.”