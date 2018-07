Keizer en Meppelink naar kwartfinale op EK

Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben op de Europese titelstrijd beachvolleybal in eigen land de kwartfinale bereikt. Het Nederlandse duo versloeg in de achtste eindstrijd de als derde geplaatste Zwitserse speelsters Vergé-Depré/Vergé-Depré. Ze deden dat in twee sets, 21-16 21-14.

Keizer en Meppelink zijn op het EK in eigen land als vijftiende geplaatst.

In Apeldoorn verloren Joy Stubbe en Marleen van Iersel hun achtste finale. Het Duitse tweetal Laboureur/Sude, nummer één van de plaatsingslijst, won met 22-20 27-25.