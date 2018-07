KNVB royeert zaalvoetbalclub ’t Knooppunt

De KNVB royeert zaalvoetbalvereniging ’t Knooppunt. Het bondsbestuur van de voetbalbond meldt tot dat besluit te zijn gekomen vanwege een ‘integriteitsrisico’.

Politieonderzoek wees twee weken geleden uit dat ’t Knooppunt vermoedelijk jaren is gerund met geld van drugscriminelen. De gemeente Amsterdam gaf aan voor het nieuwe seizoen geen nieuwe overeenkomst met de club aan te gaan voor de huur van een zaal in Amsterdam. Daardoor kan de club, die vorig jaar nog landskampioen werd op het hoogste niveau, geen trainingen of wedstrijden organiseren.

De KNVB zei destijds nog te bekijken hoe met de situatie om te gaan. ,,Na een zorgvuldige afweging van de belangen van de vereniging en de gevolgen voor de vereniging en haar leden, is het bondsbestuur tot het besluit van het opzeggen van het lidmaatschap gekomen”, meldt de KNVB donderdag.