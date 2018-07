Kruijswijk: het was het proberen waard

Steven Kruijswijk kreeg donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France veel complimenten voor zijn aanvallende manier van koersen, al zat een overwinning er niet in. ,,Het was het proberen waard”, aldus de Nederlandse kopman van LottoNL-Jumbo, die deel uitmaakte van een vroege ontsnapping en uiteindelijk alleen doorging en 70 kilometer lang alleen reed. Enkele kilometers voor de aankomst op de Alpe’Huez passeerden de belangrijkste klassementsrenners Kruijswijk alsnog en ging de dagzege naar Geraint Thomas van Team Sky.

,,Ik wist dat het moeilijk ging worden. Ik had minder over dan ik had gehoopt op de laatste klim. Het is wel een teleurstelling dat ik het na zo’n grote voorsprong niet haal”, aldus Kruijswijk in een eerste reactie tegen de NOS.

Kruijswijk had geen spijt van de keuze die hij maakte. ,,Ik stond zesde in het klassement, dus het was wel een gewaagde actie. Als ik niet alleen was doorgegaan, had ik het zeker niet gehaald. Ik houd er wel van om op zo’n manier te koersen. Gewoon kijken waar het schip strandt in plaats van drie weken achtervolgen. Het was een mooie dag.”