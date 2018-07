Li Jie uitgeschakeld in Korea Open

Tafeltennisster Li Jie is bij de Korea Open gestrand in de eerste ronde van de knock-outfase. De Chinese Liu Shiwen, de nummer vijf van de wereld, was in vier games te sterk voor de Nederlandse: 11-8 11-4 11-5 11-7.

Li Jie had in de poulefase overwinningen geboekt op de Oezbeekse Olga Kim en de Zuid-Koreaanse Ji Eunchae en was daarna in de tussenronde ook te sterk geweest voor Lin Ye uit Singapore. In die drie partijen samen leverde ze slechts twee games in.

De 34-jarige Li Jie, die dit voorjaar een spierblessure opliep, kwam dit jaar maar in twee toernooien uit de World Tour in actie. In Hongarije haalde ze de kwartfinales, in Duitsland eindigde het toernooi net als in Korea nog voor de achtste finales.