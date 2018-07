Peloton begonnen aan rit naar Alpe d’Huez

Met de Brit Geraint Thomas in de gele trui is het Tourpeloton in gang geschoten voor de derde en wellicht zwaarste Alpenetappe. De rit voert over vier cols: de Col de Madeleine en de Col de la Croix de Fer van de buitencategorie, Lacets de Montvernier van de tweede categorie en aan het einde de klim naar Alpe d’Huez, eveneens van de buitencategorie. Met name op die laatste berg hebben zich tienduizenden wielerfans verzameld, onder wie traditiegetrouw veel in oranje uigedoste Nederlanders.

Sky-renner Thomas heeft in het klassement 1.25 voorsprong op zijn land- en ploeggenoot Chris Froome. Tom Dumoulin staat op 1.44 derde. De Colombiaan Rigoberto Uran, vorig jaar nog tweede, heeft zich afgemeld. Hij heeft nog te veel last van de gevolgen van een valpartij van zondag. Daarom zijn er nog 161 renners in koers. De finish wordt verwacht rond half zes.