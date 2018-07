Uran niet meer van start in Tour de France

Rigoberto Uran gaat niet meer van start in de twaalfde etappe van de Tour de France. De Colombiaan, vorig jaar tweede achter Chris Froome in het eindklassement, heeft nog te veel last van de verwondingen die hij zondag opliep in de kasseienrit naar Roubaix, meldt zijn ploeg EF-Drapac.

Uran had veel last van zijn linkerarm en -been en liep in de afgelopen twee bergetappes veel tijdverlies op. Hij stond dertigste in het algemeen klassement op meer dan een halfuur van geletruidrager Geraint Thomas. ,,Ik ben niet voldoende hersteld van de val. Het ging gisteren vanaf de eerste berg al niet meer”, aldus Uran. ,,Doorrijden zou de schade alleen maar vergroten”, meldde ploegleider Charly Wegelius. ,,Na overleg is besloten dat hij ermee stopt. Hij kan nu herstellen en werken aan een goed vervolg van het seizoen.”