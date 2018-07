Welten: doelgericht, slim en trefzeker

Ze heeft in een hockeycarrière van al bijna dertien jaar op het hoogste niveau alles gewonnen wat er te winnen valt. Wat zou er dan verkeerd kunnen zijn aan een keertje toekijken bij een oefenpotje van Oranje op een zonnige zomerdag in een gezellige Brabantse sfeer? Veel, wat de technisch begaafde aanvalster Lidewij Welten betreft. ,,Voor mij is er niets leuker dan op het veld te staan, tussen de andere meiden. Ja, ik ben in dat opzicht misschien wel een kuddedier”, grapt de 28-jarige Brabantse, een liefhebber in hart en nieren.

Welten is zowel bij Oranje (181 interlands, 66 treffers) als bij Den Bosch vrijwel nooit reserve. Maar bij het vierlandentoernooi eind vorige maand in Breda besloot bondscoach Alyson Annan om haar sterspeelster even wat rust te gunnen. ,,Voor mij hoeft dat niet, als topsporter wil je altijd spelen. Dus ik baalde even. Dat lijkt me ook logisch.”

Bij het WK in Londen, dat zaterdag begint, mikt Welten op een hoofdrol. Bij het vorige wereldkampioenschap, in 2014 in Den Haag, was haar inbreng minder groot dan anders. Ze liep amper twee weken voor het begin tijdens de training een gebroken middenhandsbeentje op. ,,Ik mis daardoor nu een knokkeltje op mijn vinger. Ja, dat was destijds wel even schrikken. Ik speelde op het WK met een spalkje. Ik moest er laatst nog even aan denken toen ik op het veld een beetje aan het dollen was met Caia van Maasakker. ‘Niet die bal nu weer schieten op mijn hand hè’?, zei ik lachend. Het zal je maar gebeuren. Ik moet het afkloppen, maar ook dat hoort bij topsport.”

Welten, in deeltijd werkzaam bij een marketing- en evenementenbureau, wil nog zeker tot de Olympische Spelen van Tokio 2020 doorgaan bij Oranje. ,,Daar kan ik nog op mijn best zijn, zeg maar Lidewij Welten 3.0. Dat zit er zeker in, ik heb mijn top nog niet bereikt. Er zit nog steeds progressie in. Ik ben nu slimmer en doelgerichter dan een paar jaar geleden en kom tevens meer tot scoren. Ik ben ook geduldiger geworden en verdeel mijn energie beter. Die opgaande lijn wil ik vasthouden. Op het moment dat ik het idee krijg dat ik over mijn top heen ben en dat ik geen meerwaarde meer ben voor het team, zal ik ermee ophouden. Maar eerder niet.”