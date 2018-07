‘Zilver bij Rio 2016 doet nog steeds pijn’

Begin met hockeyster Lidewij Welten niet over de verloren olympische finale tegen Groot-Brittannië bij Rio 2016. ,,Ik krijg er nog steeds koude rillingen van”, bekent de 28-jarige aanvalster van Den Bosch. Oranje verspeelde in de eindstrijd onnodig twee keer een voorsprong (3-3) en verloor daarna op dramatische wijze in de shoot-outs. Daardoor greep onder anderen Welten naast haar derde olympische titel op rij.

,,Soms is de pijn van die zilveren plak sterker dan het gevoel van trots over die twee gouden medailles. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar als die finale van Rio 2016 even ergens aan de orde komt, doet het me nog altijd iets.”

Zo ook vorig jaar tijdens het gewonnen EK in eigen land. ,,Ik zat op bed in het hotel naar een voorbeschouwing te kijken op televisie van onze halve finale tegen Engeland. Tijdens de uitzending kwamen ineens beelden van Rio 2016 voorbij. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Natuurlijk hebben we aan de vooravond van het EK-duel met Engeland met elkaar daarover gesproken. We wonnen een dag later met 1-0 en daarmee was Rio wel zo’n beetje afgesloten, klaar. Toch komt het af en toe nog steeds binnen bij mij, ik kan er niks aan doen.”