IOC praat over gaming op Olympische Spelen

Gaming komt voorlopig niet op het olympisch programma. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het IOC na een zitting van het dagelijks bestuur in Lausanne. Toch neemt de olympische beweging de zogenoemde ‘e-sports’ wel serieus. Het IOC houdt zaterdag een forum over alles wat met gaming te maken heeft. ,,We gaan er heel open in. Er zijn nog veel vragen, met als belangrijkste: is het sport?”

Bach zei ook dat gewichtheffen en boksen nog altijd in de gevarenzone zitten. Gewichtheffen, een sport die geplaagd is door tal van dopinggevallen, kan zelfs al in Parijs 2024 geen deel meer uitmaken van het olympisch programma. ,,We willen meer steun zien van de nationale bonden aan de internationale gewichthefbond IWF, die een lovenswaardige strijd tegen doping is begonnen”, aldus Bach.

Boksen heeft volgens het IOC een bestuursprobleem. Er zijn te veel internationale federaties. ,,We behouden ons het recht voor boksen op de Spelen van 2028 te schrappen”, aldus de Duitse preses.

E-sports neemt steeds grotere vormen aan. In bijvoorbeeld voetbal en autosport zijn er al serieuze competities, waarbij gamers zelfs contracten krijgen. Bach ziet de ontwikkeling: ,,Persoonlijk vind ik het professionele spelers die zich op een manier voorbereiden die te vergelijken is met traditionele sport. Ze hebben concentratie nodig, een enorm reactievermogen en tactische intelligentie. Ze moeten niet alleen mentaal, maar ook fysiek topfit zijn.”

De voorzitter van het IOC geeft aan dat binnen de olympische beweging de verdeeldheid groot is over gaming. ,,Er zijn nog zoveel vragen, bijvoorbeeld over dopingcontroles, dat het nog wel even zal duren voordat we een duidelijker beeld hebben.”