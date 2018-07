Keizer en Meppelink naar halve finale EK

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben overtuigend de halve finales van het EK bereikt. Ze versloegen het Spaanse koppel Amaranta Fernández en Angela Lobato in Rotterdam met 2-0 (21-10 21-17).

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen plaatsten zich in Den Haag voor de kwartfinale. De wereldkampioenen van 2013 en winnaars van het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hadden het één set lastig met de Fransen Youssouf Krou en Quincy Aye: 2-0 (24-22 21-15).

Eerder op vrijdag plaatsten Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter hebben zich al voor de achtste finales. Ze klopten in Apeldoorn de Duitsers Philipp Arne Bergmann en Yannick Harms: 2-1 (21-15 19-21 15-13). Dirk Boehlé en Steven van de Velde wisten zich niet bij de laatste zestien te scharen. Zij verloren in Rotterdam in twee sets van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner: 1-2 (13-21 21-15 11-15).