Kruijswijk vermoeid aan start voor nieuwe rit

Steven Kruijswijk is nog niet helemaal hersteld van de zware inspanning die hij donderdag in de Tour de France leverde. De Nederlandse kopman van LottoNL-Jumbo ging er in de zware bergrit naar Alpe d’Huez 70 kilometer voor het einde solo vandoor. Ritwinst zat er net niet in voor Kruijswijk.

,,Ik ben wel vermoeid nog, het was een zware dag”, zei Kruijswijk vrijdag voor het begin van de dertiende rit. ,,Als ik de jongens van de ploeg spreek, hoor ik dat zij er hetzelfde aan toe zijn. En van voren in de koers afzien is altijd makkelijker dan wanneer je achteraan zit.”