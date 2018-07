Sagan: ik moest van ver komen

Philippe Gilbert probeerde het peloton vrijdag met een uiterste krachtsinspanning nog te verrassen in het slot van de dertiende etappe in de Tour de France. De Belg hield uiteindelijk geen stand, maar hij zorgde er met zijn opmerkelijke demarrage wel voor dat de massasprint een rommeliger aanloop kreeg dan vooraf gedacht. Favoriet Peter Sagan kwam uiteindelijk als snelste over de finish in Valence en behaalde zo zijn derde etappezege.

,,Ik moest van ver komen. Ik koos uiteindelijk voor het wiel van Alexander Kristoff en dat pakte goed uit. Mijn team heeft het fantastisch gedaan”, aldus de Slowaak van Bora-hansgrohe. Sagan was blij dat hij na drie zware Alpenritten enigszins kon herstellen. ,,Deze etappe was fijn voor ons vandaag. Door de vlakke rit kon iedereen wat herstellen. Ik denk dat iedereen in het peloton blij was dat de etappe vandaag iets rustiger was.”

Sagan vergrootte zijn voorsprong in de strijd om de groene sprinttrui, die hem nauwelijks nog lijkt te kunnen ontgaan. ,,Maar ik moet Parijs nog wel zien te halen.”