Schippers vijfde op 100 meter in Monaco

Dafne Schippers heeft nog steeds haar topvorm niet de pakken. De Utrechtse atlete eindigde bij de Diamond League in Monaco als vijfde op de 100 meter. Haar tijd lag wederom boven de elf seconden: 11,12.

De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou won de race overtuigend in 10,89. Haar landgenote Murielle Ahouré werd tweede in 11,01. Olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica finishte als derde in 11,02. Ook de Amerikaanse Jenna Prandini overschreed de finishlijn eerder dan Schippers in 11,09.

Schippers liep dit seizoen in Eugene 11,01 als beste tijd op de 100 meter. Haar nationale record staat op 10,81. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter hoopt volgende maand in Berlijn voor de derde keer Europees kampioene te worden op de 100 meter.