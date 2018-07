Springruiters derde in Aken

Het Nederlandse springruiterteam is op de derde plaats geëindigd in de landenwedstrijd van het CHIO Aken. De formatie van bondscoach Rob Ehrens sloot af met 9 strafpunten en bestond uit Leopold van Asten, Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Frank Schuttert. Duitsland veroverde voor 40.000 toeschouwers met 4 strafpunten de eindzege, gevolgd door Ierland (6 strafpunten).

Nederland begon uitstekend met vier foutloze omlopen in de eerste manche. In de tweede manche waren verschillende hindernissen iets verhoogd of verbreed en werden er wat meer fouten gemaakt. Ook de mannen van Oranje konden de nul niet vasthouden.

Bondscoach Ehrens was niettemin tevreden met de derde plek. ,,Natuurlijk hadden we graag gewonnen, we zaten er ook dichtbij. Maar als je in Aken op de derde plaats op het schavotje staat, kunnen we wel zeggen dat we goed gestreden hebben. Het was een fair, moeilijk parcours met een sterk deelnemersveld en dat leverde echt mooie sport op. Ik ben blij met hoe de paarden sprongen en hoe de ruiters reden.”