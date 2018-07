Tweede overgangsetappe richting Pyreneeën

Het peloton in de Tour de France wacht zaterdag een 188 kilometer lange etappe van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende. Het is de tweede ‘overgangsrit’ richting de Pyreneeën.

De veertiende etappe is wel een stuk zwaarder dan die van vrijdag en het lijkt een kans voor vluchters op succes. Het parcours is heuvelachtig en telt twee bergen van de tweede categorie. Na 129 kilometer wacht de Col de la Croix Berthel en anderhalve kilometer voor de finish moeten de renners de Côte de la Croix Neuve over. Vanaf de top van die berg loopt de weg eerst 1 kilometer af en in de laatste 500 meter is het parcours vlak. De finish is op de landingsbaan van het vliegveld van Mende.

Saint-Paul-Trois-Châteaux was twee keer eerder startplaats in de Tour de France. De Franse renner Julian Alaphilippe lijkt een belangrijke kanshebber, al worden ook de Spanjaard Alejandro Valverde, de Slowaakse drievoudig etappewinnaar Peter Sagan en de Belg Philippe Gilbert veel genoemd als potentiële winnaars. ,,Er wordt verteld dat het een rit voor vluchters is. Ik ken de klim in Mende. Ik klim niet slecht, maar meestal zit er nog iemand in de kopgroep die beter klimt en dan wordt het moeilijk. Op papier hoor ik bij de favorieten misschien, maar ik denk dat Alaphilippe over betere troeven beschikt op zo’n finish”, zei Gilbert donderdag na de finish.