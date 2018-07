Varenhorst en Bouter naar achtste finales

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter hebben zich geplaatst voor de achtste finale van de EK. Ze klopten in Apeldoorn de Duitsers Philipp Arne Bergmann en Yannick Harms: 2-1 (21-15 19-21 15-13).

Dirk Boehlé en Steven van de Velde wisten zich niet bij de laatste zestien te scharen. Zij verloren in Rotterdam in twee sets van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner: 1-2 (13-21 21-15 11-15).

Sanne Keizer en Madelein Meppelink strijden vrijdagavond in Rotterdam nog om een plaats in de halve finale. Zij stuiten in de kwartfinale op het Spaanse koppel Amaranta Fernández en Angela Lobato.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan in Den Haag in de achtste finale tegenover het Franse koppel Youssouf Krou en Quincy Aye.