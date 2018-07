Verstappen rijdt derde tijd in eerste training

Max Verstappen heeft een goede eerste training afgewerkt op de Hockenheimring voor de Grote Prijs van Duitsland. In zijn Red Bull klokte de Nederlander de derde tijd, met een rondje van 1.13,714. Verstappens Australische teamgenoot Daniel Ricciardo was de snelste (1.13,525). De Brit Lewis Hamilton van Mercedes was slechts 4 duizendsten langzamer (1.13,529).

Verstappen bleef de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (1.13,796) en Kimi Räikkönen (1.14,267) voor. Valtteri Bottas, die voorafgaand aan de training een handtekening zette onder een nieuw contract bij Mercedes, kwam met 1.13,903 ook niet aan de tijd van Verstappen.

Volgens kenners is de Red Bull van Verstappen niet ideaal voor de Hockenheimring. ,,In Oostenrijk hadden we ook geen hoge verwachtingen, maar hebben we uiteindelijk wel de race gewonnen. Dat probeer ik hier ook”, zei Verstappen eerder.