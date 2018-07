Verstappen zet baanrecord neer op Hockenheim

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Duitsland de snelste ronde gereden. De Nederlandse Formule 1-coureur zette in de Red Bull zelfs een baanrecord neer op de Hockenheimring met 1.13,085.

Lewis Hamilton klokte de tweede tijd. De Britse wereldkampioen van Mercedes gaf 0,026 seconde toe op Verstappen. De Fin Valtteri Bottas noteerde in zijn Mercedes de derde tijd. Hij was 0,105 langzamer dan Verstappen.

De Nederlander parkeerde zijn bolide na een dik uur in de garage, omdat hij rare geluiden hoorde in zijn motor. De monteurs wisten het euvel, een olielek, te verhelpen, waarna Verstappen aan het einde van de sessie nog even terugkeerde op het snikhete circuit.

Het snelste rondje ooit op het Duitse circuit was een onverwachte opsteker voor Verstappen. Vooraf was de Nederlander er niet zo zeker van dat hij zich op Hockenheim qua snelheid zou kunnen meten met Mercedes en Ferrari. De eerste vrije training op vrijdagmorgen gaf al wel een indicatie, want teamgenoot Daniel Ricciardo was in die sessie de snelste. Verstappen reed toen de derde tijd, slechts een fractie langzamer dan Hamilton.

Toch was er even een schrikmomentje in de tweede training, toen Verstappen gerommel hoorde bij de motor. ,,Wat is er aan de hand?”, riep hij door de boordradio. In de laatste grand prix, die van Groot-Brittannië, viel Verstappen kort voor het einde van de race uit met een haperende Red Bull. Tot zijn grote opluchting slaagde het team erin zijn bolide weer aan de praat te krijgen.

,,Het ziet er goed uit”, zei de Limburger na de training op Verstappen.nl. ,,We zijn snel op alle soorten banden. Na de reparatie van een klein olielek kon ik nog even naar buiten om alles te checken. Alles was gelukkig weer oké.”

Teamgenoot Ricciardo deed het rustig aan in de tweede training. Hij weet al dat hij zondag achteraan start door gridstraffen.