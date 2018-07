Wielrenster Marianne Vos heeft de eerste etappe van de BeNe Ladies Tour gewonnen. Ze kwam als eerste aan in Merelbeke.

Vos klopte de Belgische Lotte Kopecky en de Sloveense Eugenia Bujak in een sprint. Het drietal was er zo’n 20 kilometer voor de streep vandoor gegaan. Vos heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Katie Archibald. De Schotse won donderdag in Oosterhout de proloog, vlak voor Vos.