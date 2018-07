Darter Michael van Gerwen heeft een opvallende nederlaag geleden. De tweevoudig wereldkampioen werd al in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld. Hij moest zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Jeffrey de Zwaan (10-6).

De 22-jarige De Zwaan, geboren in Rijswijk, won eerder dit jaar ook al eens van Van Gerwen. Hij verraste de Brabander in maart op de UK Open (10-8).