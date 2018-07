Favoriete Cornet naar finale in Gstaad

Alizé Cornet staat zondag in de finale van het WTA-tennistoernooi van Gstaad. De als eerste geplaatste speelster uit Frankrijk won in de halve eindstrijd de eerste set in een tiebreak van Eugenie Bouchard met 7-5. De Canadese gaf in de tweede set geblesseerd op bij een achterstand van 1-0.

Cornet tennist in de finale tegen Mandy Minella. De 32-jarige Luxemburgse rekende in drie sets af met Marketa Vondrousova uit Tsjechië: 4-6 6-2 6-2.

Op de werelranglijst neemt Cornet de 48e plaats in en Minella de 226e. De 28-jarige Cornet won in haar loopbaan vijf WTA-toernooien in het enkelspel. Minella staat op één eindzege.