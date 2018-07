Haase niet naar finale in Umag

Tennisser Robin Haase heeft de finale van het internationale graveltoernooi van Umag niet gehaald. De Nederlander verloor in Kroatië in de halve finale van de Argentijn Guido Pella, 3-6 6-1 2-6. Pella is de nummer 72 van de wereld, Haase is nummer 38.

De Hagenaar had in de kwartfinale nog gewonnen van de Rus Andrej Roeblev.

De 31-jarige Haase stond voor de tweede keer dit jaar in de halve finales van een ATP-toernooi. Hij haalde in januari de laatste vier in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Haase won twee keer een toernooi in de ATP-tour.