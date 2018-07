Kans voor vluchters in 14e etappe naar Mende

Na drie Alpenetappes en de massasprint van vrijdag in Valence, lijkt de veertiende etappe van zaterdag in de Tour de France kans te bieden voor een groep vluchters.

Het peloton vertrekt om 13.10 uur vanuit Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende. Dat is een rit met onder meer twee beklimmingen van tweede categorie en een aankomst bergop. De Franse renner Julian Alaphilippe is een belangrijke kanshebber, net als de Spanjaard Alejandro Valverde.

Saint-Paul-Trois-Châteaux was twee keer eerder startplaats in de Tour de France. De Noor Thor Hushovd won in 2011 de zestiende rit naar Gap. Een jaar later was de Duitser André Greipel de rapste in de sprint in aankomstplek Le Cap d’Agde.

Mende staat altijd garant voor spektakel in de Tour. In 2010 klopte de Spanjaard Joaquim Rodriguez zijn landgenoot Alberto Contador in de sprint. In 2015 behaalde de Brit Stephen Cummings dagsucces in Mende.

De Brit Geraint Thomas draagt zaterdag nog altijd de gele leiderstrui. Hij verdedigt in de veertiende etappe een voorsprong van 1.39 op ploeggenoot Chris Froome. De Nederlander Tom Dumoulin volgt op 1.50 van Thomas.