Van Aert volgend jaar nog in Belgische dienst

De Belgische wielrenner Wout van Aert komt volgend jaar nog uit voor Veranda’s Willems-Crelan. Het Belgische team kwam zaterdag met die verklaring nadat De Telegraaf had gemeld dat het management van LottoNL-Jumbo een akkoord heeft bereikt met de wereldkampioen veldrijden, van wie ook op de weg een grote toekomst wordt verwacht. Dat contract zou in 2020 ingaan, maar volgens de krant zou Van Aert mogelijk volgend jaar al voor zijn nieuwe ploeg gaan rijden omdat de Belgen hun begroting niet rond zouden krijgen.

,,Net als vorig jaar en dit jaar zal Sniper Cycling ook komend wielerseizoen over een procontinentale ploeg beschikken. Wout van Aert dient zijn contract uit bij onze ploeg. Onderhandelingen over een verbeterde overeenkomst voor een langer verblijf werden eerder al door het teammanagement van Sniper Cycling (wegploeg Veranda’s Willems-Crelan en veldritteam Crelan-Charles) stopgezet”, meldt Van Aerts huidige werkgever.

Van Aert (23) zou te veel geld vragen, stelt Sniper Cycling: ,,We hebben hem geruime tijd geleden een zeer aantrekkelijk voorstel gedaan, maar bijkomende onredelijke eisen van het management van de renner zetten uiteindelijk aan tot deze beslissing.”

Ploegleider Nico Verhoeven van LottoNL-Jumbo bevestigde de komst van Van Aert, die ook in de belangstelling staat van andere topteams, zaterdag nog niet. ,,Het zou mooi zijn als het zou uitkomen, maar het is te voorbarig om te zeggen dat de deal rond is”, zei hij bij Sporza. ,,Ik denk dat Wout voor elke ploeg een droomrenner zou zijn, ook voor ons dus. Of hij dan stopt met veldrijden? Hij zou het veldrijden wel afbouwen, maar het zal met een overgangsfase zijn.”