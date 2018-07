Cort Nielsen: mijn strategie gevolgd

Op zijn erelijst prijkten al twee ritoverwinningen in de Ronde van Spanje, maar voor Magnus Cort Nielsen was zijn etappezege in de Tour zondag pas echt speciaal. ,,Alles ging goed vandaag, dit is de belangrijkste overwinning uit mijn loopbaan”, zei de 25-jarige renner van Astana in Carcassonne, waar hij in de sprint sneller was dan de Spanjaard Ion Izagirre en Bauke Mollema.

,,Ik voelde me goed in de finale en had vertrouwen in de goede afloop. Ik deed precies wat ik als strategie bedacht had”, vertelde Cort Nielsen na zijn twaalfde zege als beroepsrenner. De overwinning van zijn ploeggenoot Omar Fraile, een dag eerder in Mende, had hem geïnspireerd. ,,We hadden een paar dagen geleden binnen de ploeg al gesproken over deze rit. Hier lagen kansen voor mij. Ik was gisteren blij voor Omar en nu dit: hier droom je van.”