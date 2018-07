De Bakker wint challenger The Hague Open

Tennisser Thiemo de Bakker heeft The Hague Open op zijn naam geschreven. In de finale van het challengertoernooi op de Metsbanen in Scheveningen had de Nederlander geen enkele moeite met de als eerste geplaatste Duitser Yannick Maden: 6-2 6-1.

De Bakker, 290e op de wereldranglijst, had op papier een zware tegenstander met Maden, de nummer 132 van de wereld. In de praktijk viel het alleszins mee voor de 29-jarige Westlander. Voor eigen publiek stond De Bakker slechts drie games toe aan Maden.

De Bakker, die met een wildcard aan het toernooi meedeed, won zo bij zijn zevende deelname voor het eerst The Hague Open. Zijn beste prestatie op de Metsbanen was tot voorheen een halve finaleplek in 2008, 2015 en 2017.