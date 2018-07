Dumoulin: Froome en Thomas ruzie? Onzin

Tom Dumoulin hoort de verhalen ook dat geletruidrager Geraint Thomas en zijn ploeggenoot Chris Froome bepaald geen vrienden zijn. De Limburger, de nummer drie in het klassement achter de twee Britten, haalt er slechts de schouders over op. ,,De media proberen te stoken, maar Froome en Thomas hebben geen ruzie. Er wordt nogal wat van gemaakt. Als ze lekker zitten te praten is het al nieuws. Die twee kunnen het prima met elkaar vinden, maar ze willen ook allebei de Tour winnen”, zei Dumoulin na de vijftiende etappe van de Tour in Carcassonne.

Het is tijd voor een rustdag, erkende hij .,,Ik heb er zin in. Hij komt gelegen, want het was een zware tweede week. Ik ga een klein beetje fietsen en verder niets doen.”