Eindzege Bene Ladies Tour weer voor Vos

Marianne Vos heeft voor het tweede jaar op rij de Bene Ladies Tour gewonnen. In de slotrit in Zelzate verdedigde de Nederlandse wielrenster van WaowDeals Pro Cycling met succes de voorsprong van 1 seconde die ze had op de Schotse Katie Archibald. ,,Een heel spannende ontknoping, maar dat maakt deze zege alleen maar mooier”, aldus ploegleider Eric van den Boom.

Vos won in de 112 kilometer lange etappe twee keer een tussensprint en daarmee behaalde ze belangrijke seconden winst. De ritwinst ging in de sprint naar Marta Bastianelli uit Italiƫ. Vos, die vrijdag een etappe won en daardoor aan de leiding kwam, eindigde zondag nog net bij de eerste tien.