Fognini wint in Bastad zevende ATP-toernooi

Fabio Fognini heeft in het Zweedse Bastad zijn zevende ATP-titel gewonnen. De Italiaanse tennisser versloeg in de finale de Fransman Richard Gasquet in drie sets: 6-3 3-6 6-1.

Het is voor de 31-jarige Fognini zijn tweede toernooiwinst dit jaar. De gravelspecialist won in maart het ATP-toernooi van São Paulo. Alle zeven titels won Fognini op gravel.

Fognini, de nummer vijftien van de wereld, kende nog een slechte start tegen de een jaar oudere Gasquet. Hij leverde zijn servicegame in maar herstelde dit met breaks in de vierde en zesde game. In de tweede set was het Gasquet (29e op de ATP-ranking) die twee keer de service van de Italiaan wist te breken. In de beslissende set nam Fognini het initiatief en gaf dit niet meer uit handen. Met twee breaks voorsprong sloeg Fognini op 5-1 zijn vierde wedstrijdpunt binnen.