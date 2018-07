‘Grand Prix van Miami uitgesteld tot 2020’

De Formule 1 heeft de organisatie van een grand prix in Miami doorgeschoven naar 2020. ,,Het meest waarschijnlijke scenario is dat de race kan plaatsvinden in 2020″, hebben bronnen dicht bij de organisatie aan persbureau Reuters laten weten bij de Grote Prijs van Duitsland in Hockenheim.

De stad in de staat Florida stelde een beslissing over het organiseren van de race in 2019 na lokaal verzet afgelopen week uit tot september. Het besluit om een overeenkomst te sluiten stond aanvankelijk voor afgelopen donderdag gepland.

De Formule 1 heeft in de Verenigde Staten alleen een race op het Circuit of the Americas in Austin. In Miami moeten de F1-coureurs gaan racen op een stratencircuit in de haven en door het stadscentrum. Volgens de krant Miami Herald hebben veel bewoners hun zorgen geuit over het plan en de gevolgen, zoals het afsluiten van wegen.