Hassan imponeert in Londen op Engelse Mijl

Atlete Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Londen een zege geboekt op de Engelse Mijl. De 25-jarige Nederlandse finishte in 4.14,71 en verbeterde daarmee ruim haar eigen Nederlandse record van 4.18,20.

Hassan bleef de Ethiopische Gudaf Tsegay en de Keniaanse Hellen Obiri overtuigend voor. Zij eindigden respectievelijk in 4.16,14 en 4.16,15.

,,Het is ongelofelijk hoe ik snel ik heb gelopen”, reageerde Hassan. ,,Ik heb uithoudingsvermogen en snelheid. Meestal beschik ik niet over een eindschot en vandaag wel. Ik ben blij dat ik nu het Diamond League-record in handen heb. Ik ben echter benieuwd hoe veel sneller ik in de toekomst nog kan lopen.”

Hassan was vooral tevreden met haar progressie in de afgelopen weken. ,,Ik heb een enorm persoonlijk record gelopen. Deze tijd is bijna vier seconden sneller en mijn seizoen is pas kortgeleden begonnen. Ik wilde op de EK atletiek starten op zowel de 1500 meter als de 5000 meter, maar gezien het tijdschema is dat niet mogelijk.”