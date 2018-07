Hongarije schakelt waterpoloërs uit op EK

De Nederlandse waterpoloërs zijn er niet in geslaagd om de laatste acht te halen op het EK in Barcelona. In de tussenronde was vice-wereldkampioen Hongarije met 12-9 (5-4 4-2 2-1 1-2) te sterk voor de formatie van bondscoach Robin van Galen. Door de nederlaag gaat Oranje nu wedstrijden spelen voor de negende tot en met twaalfde plaats.

Vooraf had Van Galen nog hoop geput uit de matige prestaties van Hongarije op het EK tot nu toe. ,,Ze zitten niet goed in hun vel”, zei de bondscoach op waterpolo.nl.

In het water van Barcelona was daar weinig van te merken. Hongarije toonde waarom het in zeventien EK-wedstrijden nog nooit verloor van Oranje. De Nederlandse waterpoloërs konden in het eerste kwart nog goed meekomen maar zagen de Hongaren hun voorsprong langzaam vergroten.

Bij de laatste editie van de World League verloor Oranje twee keer ruim van Hongarije (13-1 en 13-6). Deze keer viel het verschil nog mee. In de laatste periode kwam Nederland zelfs nog terug, maar te laat om de Hongaren zenuwachtig te maken.