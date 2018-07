Honkballers Japan pakken titel in Haarlem

De Japanse honkballers hebben voor de vierde keer in de geschiedenis de Honkbalweek in Haarlem gewonnen. In de finale waren de Aziaten met 5-0 te sterk voor Taiwan. Japan was eerder in 1978, 1992 en 1994 de beste in Haarlem.

Japan had in het toernooi al met 8-1 gewonnen van Taiwan, dat zaterdag in de halve finale Nederland met 7-5 uitschakelde. Oranje won in 2016 de laatste editie van de Haarlemse Honkbalweek, die daarna vanwege gebrek aan financiƫle middelen ter ziele leek te gaan. Met een nieuwe organisatie en de hulp van tientallen bedrijven kon het prestigieuze honkbalevenement toch een doorstart maken, onder de nieuwe naam Honkbalweek Haarlem.

De 21 wedstrijden in het Pim Mulier Stadion werden de afgelopen week bezocht door 37.000 mensen. ,,We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement”, aldus toernooi-voorzitter Guus van Dee. Bart Volkerijk, directeur van de Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB: ,,Het is goed voor het honkbal dat het toernooi doorgang vond. Er blijkt duidelijk een behoefte voor te zijn.”