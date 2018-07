Hordeloopster Visser valt in Diamond League

Hordeloopster Nadine Visser is ten val gekomen tijdens haar race op de 100 meter horden bij de Diamond League in Londen. De Nederlandse recordhoudster kwam verkeerd uit bij de eerste horde en trapte vol met haar voet op het hekje. Een struikeling volgde. Ogenschijnlijk bleef ze ongedeerd.

Visser verbeterde ruim een maand geleden in Stockholm het 29 jaar oude Nederlands record van Marjan Olyslager en zette het op 12,71. Ze meed vanwege hamstringklachten even de atletiekbaan en maakte in Londen haar wedstrijdrentree. De 23-jarige atlete, die van de meerkamp is overgestapt naar de horden, is kanshebber op het podium bij de EK in Berlijn volgende maand.