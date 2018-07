Johnson wint in eigen land vierde tennistitel

Steve Johnson heeft in het Amerikaanse Newport zijn vierde ATP-titel gewonnen. In de finale van het grastoernooi had de Amerikaanse tennisser moeite met de Indiase Ramkumar Ramanathan, maar won wel: 7-5 3-6 6-2.

Na titels in Nottingham (2016) en Houston (2017, 2018) mocht Johnson voor eigen publiek zijn vierde beker in de lucht houden.

De in Newport als derde geplaatste Johnson kende een eenvoudige aanloop naar de finale. In elke set die hij speelde stond hij niet meer dan drie games toe aan de tegenstander. Tegen de nummer 161 van de wereld verloor hij direct vijf games in de openingsset, maar won die wel. In de tweede set was de 23-jarige tennisser uit India prompt de betere. Ramanathan, die voor het eerst in een ATP-finale stond, dwong de thuisfavoriet tot een beslissende derde set.

Daarin nam de 28-jarige Johnson weer het heft in handen. Johnson, 48e van de wereld, kwam op voorsprong door een vroege break en speelde de wedstrijd professioneel uit.