Molinari eerste Italiaanse winnaar Brits Open

Golfer Francesco Molinari heeft het Brits Open op zijn naam geschreven. Hij is de eerste Italiaan ooit die een major wint. De 35-jarige prof uit Turijn legde de vierde en laatste ronde op de historische golfbaan van het Schotse Carnoustie af in 69 slagen en eindigde op een totaal van 276, acht slagen onder par.

Vier golfers deelden de tweede plaats op twee slagen achterstand (-6): de Engelsman Justin Rose, de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikanen Kevin Kisner en Xander Schauffele.

Tiger Woods deed lang mee om de overwinning. De golficoon uit Amerika, veertienvoudig majorkampioen, stond halverwege de laatste ronde heel even aan de leiding. Een double bogey op de elfde hole nekte hem. Hij eindigde op de gedeelde zesde plaats op -5.

Molinari had zijn vorm onlangs al onderstreept met zijn overwinning in het BMW PGA Championship, het toptoernooi van de Europese Tour. Hij was zondag niet van zijn stuk te brengen door de winderige omstandigheden aan de Schotse kust. De Italiaan noteerde geen enkele bogey en twee birdies.

Woods, die de laatste ronde opliep met Molinari, was vol lof over de Italiaan. ,,Hij speelde werkelijk fantastisch”, aldus de Amerikaan, die steeds meer in vorm raakt sinds zijn terugkeer na lang rugblessureleed.

De strijd om de titel in de 147e editie van het Brits open bleef spannend tot de laatste holes, omdat niemand er echt boven uitstak en veel golfers kans bleven houden op de hoofdprijs. Maar met zijn birdie op hole achttien gaf Molinari het laatste zetje naar de zege. De Amerikaan Schauffele was de laatste die hem nog kon bedreigen, maar hij maakte een kostbare fout op hole zeventien.

,,Wat een week”, verzuchtte Molinari na het aannemen van de Claret Jug, de winnaarstrofee. ,,Het is ongelooflijk dat ik hier sta. Het was een zware strijd, maar er kan er maar een de winnaar zijn. Toch mijn felicitaties aan de nummers twee.”