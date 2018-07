Motorcrosser Herlings blijft heersen in MXGP

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Tsjechië zijn zegereeks in de MXGP op imponerende wijze voortgezet. Op het crosscircuit van Loket was de 23-jarige Brabander opnieuw in beide manches de beste. Het was zijn elfde GP-zege dit seizoen.

In de eerste manche deklasseerde Herlings de concurrentie. Hij zette het hele veld, inclusief wereldkampioen Antonio Cairoli, op grote achterstand. De Italiaan eindigde op meer dan een halve minuut als tweede voor Tim Gajser.

In de tweede manche kon Cairoli wat langer in het spoor blijven van zijn Nederlandse teamgenoot bij KTM. Maar Herlings nam ronde voor ronde meer voorsprong en bleef de Italiaan uiteindelijk ruim twintig seconden voor. Gajser werd opnieuw derde. Glenn Coldenhoff werd in beide manches op meer dan een ronde negende.

De Nederlander heeft zijn voorsprong in het WK uitgebouwd tot dertig punten op Cairoli.