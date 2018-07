Noren Mol en Sørum beste bij EK beachvolleybal

Anders Mol and Christian Sørum hebben het Europees kampioenschap beachvolleybal als winnaars afgesloten. De Noren versloegen in het Zuiderpark in Den Haag de Letten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins. Het werd 21-17 21-13.

Mol en Sørum rekenden een dag eerder in de kwartfinale af met de Nederlanders Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter. Samoilovs en Smedins waren op hun beurt in de kwartfinale te sterk voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

,,Wat een geweldig toernooi, we hebben extreem genoten van het fanatieke publiek in Apeldoorn en Den Haag”, aldus Mol, die vorige week met Sørum al het majortoernooi in Gstaad won.

Bij de vrouwen ging de zege bij het EK zaterdag naar de Nederlandse vrouwen Sanne Keizer en Madelein Meppelink.