Pauwels uit de Tour met gebroken elleboog

De Belgische wielrenner Serge Pauwels gaat niet verder in de Ronde van Frankrijk. De coureur van Dimension Data kwam zondag in de vijftiende etappe ten val, bij een sprint voor de negende plaats. Daaraan hield Pauwels een breuk in zijn rechterelleboog over, zo meldt zijn wielerploeg.

Pauwels moet onder het mes en zal dinsdag in de zestiende etappe niet op de fiets stappen. Pauwels stond in het bergklassement op de derde plaats.

De 34-jarige Belg zat in enkele etappes in de Tour de France in een kopgroep en was ook zondag vooruitgesprongen. Uiteindelijk kon hij zich niet mengen in de strijd voor de eerste plaatsen. De Deen Magnus Cort Nielsen won, Bauke Mollema werd derde. Ondanks zijn val in de slotfase kwam Pauwels toch nog als 22e over de finish in Carcassonne.