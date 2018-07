Sevastova wint tennistoernooi Boekarest

Anastasija Sevastova heeft in het Roemeense Boekarest haar derde WTA-titel gewonnen in haar tennisloopbaan. De 28-jarige Letse versloeg de Kroatische Petra Martic in twee sets: 7-6 (4) 6-2.

Sevastova (22e van de wereld) schakelde in de tweede ronde de Nederlandse Arantxa Rus uit. De als eerste geplaatste Letse maakte vervolgens haar ranking waar door na Mallorca in 2017 en Oeiras (Portugal) in 2010 haar derde toernooi uit de WTA-tour te winnen.

Sevastova kwam langzaam op gang in de eerste set tegen de een jaar jongere Martic. De Kroatische (de nummer zestig van de wereld) won nog nooit een WTA-toernooi maar pakte wel een 3-1-voorsprong. Sevastova herstelde de achterstand en sloeg toe in de tiebreak. In de tweede set verloor de Letse geen enkele servicegame maar brak Martic wel tweemaal om haar derde titel veilig te stellen.