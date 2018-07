Sky-renner Moscon uit Tour gezet

Geletruidrager Geraint Thomas en Chris Froome moeten het de laatste week van de Ronde van Frankrijk bij Team Sky doen zonder Gianni Moscon. De jury heeft de Italiaan uit de Tour gezet. Moscon zou Elie Gesbert van Fortuneo-Samsic tijdens de vijftiende etappe een klap hebben uitgedeeld, aldus een official van de Tourorganisatie tegen persbureau Reuters.

Moscon is door de Tourorganisatie uit de klassementen geschrapt en mag dinsdag bij de zestiende etappe niet meer op de fiets stappen.

Sky accepteert het besluit van de organisatie om Moscon uit de Tour te zetten. ,,We bieden onze oprechte excuses aan bij zowel Elie Gesbert als Fortuneo-Samsic voor dit onacceptabele incident”, zegt teamchef Dave Brailsford in een verklaring. ,,Gianni is erg teleurgesteld over zijn gedrag en weet dat hij zichzelf, zijn team en de Tour tekort heeft gedaan. Zodra de Tour voorbij is zullen we verder praten met Gianni over het incident en zullen eventueel maatregelen volgen.”

Het is niet de eerste keer dat Moscon negatief in het nieuws komt. De Zwitser Sébastien Reichenbach klaagde Moscon aan voor een opzettelijk duw vorig jaar tijdens de Tre Valli Varesine. De Zwitser brak daardoor zijn elleboog en was lang uitgeschakeld. Volgens hem was het kwade opzet. De internationale wielrenunie UCI sprak de Italiaan echter vrij.

Bij het afgelopen wereldkampioenschap werd Moscon uit de koers gezet vanwege het aannemen van een zogeheten plakbidon. Dan neemt een renner een bidon aan uit de ploegleiderswagen en houdt die lang vast om zo mee te liften met de snelheid van de auto.

Vorig jaar werd hij door Sky voor zes weken op non-actief gesteld omdat hij in de Ronde van Romandië racistische uitlatingen had gedaan richting de Fransman Kévin Reza.