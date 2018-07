Verstappen denkt aan podium op Hockenheim

Max Verstappen denkt zich zondag in de Grote Prijs van Duitsland op het circuit van Hockenheim in elk geval iets te kunnen verbeteren ten opzichte van de kwalificatie. ,,Ik moet dichterbij kunnen komen”, zei de Nederlander, die in zijn Red Bull de kwalificatie als nummer vier afsloot.

Voor eigen publiek start Sebastian Vettel (Ferrari) vanaf poleposition. De kans dat de nummer één van het klassement zijn voorsprong op titelverdediger en achtervolger Lewis Hamilton vergroot is groot. De Brit had in de kwalificatie problemen met de versnelling van zijn Mercedes en start van de veertiende plek.

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) realiseerde de tweede tijd in de kwalificatie, voor landgenoot Kimmi Raïkkönen (Ferrari). Vettel stond dit seizoen vijf keer eerder op poleposition.