Verstappen: regen werkte beetje tegen

Max Verstappen was nog redelijk tevreden met zijn vierde plaats in de Grote Prijs van Duitsland. Hij gokte met een bandenwissel toen het ging regenen op Hockenheim, maar die strategie pakte verkeerd uit omdat de regen niet echt doorzette. ,,Het was een beetje een chaos. Je hoopt altijd dat het gaat regenen, maar nu werkte het een beetje tegen ons”, zei hij na afloop op Ziggo Sport.

Een crash van koploper Sebastian Vettel leidde tot een neutrale fase in de race. Alle coureurs gingen nogmaals de pit in voor verse banden, behalve Lewis Hamilton. Die gok pakte wel goed uit, want de regerend wereldkampioen won in zijn Mercedes. Verstappen: ,,Ik ben ook nieuwe banden gaan halen, maar uiteindelijk maakte het niet veel uit. Vierde was het hoogst haalbare in deze omstandigheden.”

Verstappen handhaafde zich in het kampioenschap op de zesde plaats met 105 punten. Hij heeft nog maar één punt minder dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo bij Red Bull, die tijdens de race uitviel met een kapotte auto.

De Limburger, dit jaar winnaar in de Grote Prijs van Oostenrijk, was vrijdag onverwacht snel in de trainingen, maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de vierde plaats. Toch dacht hij in de race op het podium te kunnen eindigen. Meteen na de start viel hij ook Kimi Räikkönen van Ferrari aan, maar het lukte hem niet de Fin zijn derde plaats afhandig te maken. ,,Ik werd een beetje geknepen in de bocht, dat was jammer. Op het rechte stuk had ik geen kans. Toch, ook als er geen regen was gevallen, had ik voor het podium kunnen vechten.”